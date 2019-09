VAE: Boing 737 Max weiter am Boden

Dubai. In den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) werden Flugzeuge des Typs »Boeing 737 Max« voraussichtlich erst im ersten Quartal 2020 wieder in die Luft steigen. Dies teilte die Allgemeine Luftfahrtbehörde (GCAA) des Landes am Sonntag mit. Die VAE-Fluggesellschaft »Fly Dubai« ist mit 250 Bestellungen eine der größten Abnehmerinnen dieses Flugzeugtyps. Seit März besteht ein Flugverbot. Damals hatte es innerhalb von fünf Monaten in Indonesien und Äthiopien zwei Abstürze gegeben, 346 Menschen starben insgesamt. Der Flugzeugbauer Boeing arbeitet seitdem an einer Überprüfung der Kontrollsoftware und rechnet mit einer Zulassung im Oktober. Die GCAA wolle statt dessen eine eigene Bewertung für die Rückkehr des »737 Max« in den Luftraum der VAE durchführen. (Reuters/jW)