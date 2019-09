Kryptowährung »Libra«: Befragung von Facebook

Basel. Globale Regulierungsbehörden wollen am heutigen Montag Facebook zu seiner Kryptowährung »Libra« befragen, wie die Financial Times am Sonntag berichtete. Offizielle Vertreter von 26 Zentralbanken, darunter die US-Notenbank und die Bank von England, werden sich in Basel mit Verantwortlichen des Projekts treffen. Die Gründer der »Libra Association« seien zudem eingeladen worden, zentrale Fragen zu Anwendung und Ausgestaltung zu beantworten. Facebook wollte sich dazu am Wochenende nicht äußern. Länder wie Frankreich und Deutschland haben das Projekt öffentlich kritisiert und sehen darin eine Gefahr für die Souveränität der EU-Staaten. (Reuters/jW)