Westafrika: Kampf gegen Dschihadisten

Ouagadougou. Die Staaten der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft (ECOWAS) wollen den Kampf gegen Dschihadisten erheblich verstärken. Auf einem Sondergipfel zur Sicherheit in der Region verabschiedeten sie am Sonnabend in Burkina Faso einen Aktionsplan im Umfang von einer Milliarde US-Dollar. Damit solle der »Kampf gegen den Terrorismus« in der Region von 2020 bis 2024 unterstützt werden, kündigte Nigers Präsident Mahamadou Issoufou in Ouagadougou an. Der Sondergipfel in der Hauptstadt Burkina Fasos war angesichts des Erstarkens dschihadistischer Gruppen in der Region vereinbart worden. (AFP/jW)