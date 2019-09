Trump erörtert mit Netanjahu »Beistandsvertrag«

Washington. Kurz vor den Parlamentswahlen in Israel hat Regierungschef Benjamin Netanjahu Unterstützung von US-Präsident Donald Trump bekommen. Er habe mit Netanjahu telefonisch über »die Möglichkeit eines militärischen Beistandsvertrages zwischen den USA und Israel gesprochen«, schrieb Trump am Sonnabend auf Twitter. Ein solches Abkommen würde das »phantastische Bündnis« zwischen den USA und Israel weiter zementieren. »Ich gehe davon aus, diese Diskussion nach der Wahl in Israel fortzusetzen, wenn wir uns wiedersehen«, fügte der US-Präsident hinzu. (AFP/dpa/jW)