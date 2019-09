»Brexit«: Johnson vor Treffen mit Juncker

London. Laut dem britische Regierungschef Boris Johnson gebt es »gewaltige Fortschritte« in den Gesprächen mit der EU. Er sei »sehr zuversichtlich«, ein neues Abkommen zum »Brexit« beim EU-Gipfel Mitte Oktober zu bekommen, verkündete Johnson am Sonntag in einem Interview mit der Zeitung Mail on Sunday vor seinem ersten Treffen als britischer Premierminister mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker am Montag in Luxemburg. Angesichts der verfahrenen Lage um den EU-Austritt verglich Johnson Großbritannien mit der Comicfigur Hulk. »Je wütender Hulk wird, desto stärker wird Hulk«. (AFP/jW)