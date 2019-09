Heranwachsende im Abseits

jW Archiv DDR-Kinder feierten am 1. Juni, nun ist dem Nachwuchs zusätzlich der 20. September gewidmet: Fest in der DDR (1984)

Am 20. September findet in Deutschland traditionell der Weltkindertag statt. Er wurde 1954 durch die Vereinten Nationen ins Leben gerufen, um auf die Rechte von Kindern aufmerksam und sich für diese stark zu machen. Während der Weltkindertag in der Bundesrepublik seitdem an diesem Tag begangen wird, feierte die DDR den Internationalen Kindertag am 1. Juni. Trotz der Annexion der DDR vor fast 30 Jahren überlebte der Internationale Kindertag des sozialistischen deutschen Staats bis heute, so dass Kinder – vor allem im Osten der Republik und in Berlin – nicht selten in den Genuss gleich zweier Ehrentage kommen. Der Kindertag in der DDR war ein besonderer Tag, an dem die Kinder meist ein Sportfest feierten und kleine Geschenke bekamen. Anlässlich des Weltkindertages werden heute zwar in vielen bundesdeutschen Städten Festivitäten für Kinder organisiert, bei denen Hüpfburgen, Mal- und Schminkkurse geboten werden. Politik findet dort jedoch bestenfalls am Rande statt.

Zwar gilt die Bundesrepublik gemeinhin als kinderfreundliches Land, bei einem genaueren Blick auf die Lebens- und Alltagssituation vieler Kinder offenbaren sich jedoch jede Menge Missstände. Das größte Problem vieler Minderjähriger ist das der Kinderarmut und der daraus resultierenden begrenzten Teilnahmemöglichkeiten am gesellschaftlichen Leben. Angaben des nunmehr seit über zehn Jahren existierenden Bündnisses »Kindergrundsicherung« zufolge, in dem sich unter anderem verschiedene Sozial- und Kinderschutzverbände zusammengeschlossen haben, nimmt die Zahl armer oder von Armut bedrohter Kinder in Deutschland seit Jahren zu. Demnach gelten über drei Millionen Kinder und Jugendliche als arm – das ist rund jedes fünfte Kind. Vor allem in Ostdeutschland und im Ruhrgebiet existieren jedoch Städte und Regionen, in denen die Anzahl armer und von Armut bedrohter Kinder durchschnittlich deutlich höher liegt.

Eben dieses Problem wird von der etablierten Politik weitgehend ignoriert oder bestenfalls mit Beschwichtigungsformeln und politischen Allgemeinplätzen bedacht. Erst vor wenigen Tagen feierte sich Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) in der Haushaltsdebatte des Bundestags dafür, dass Deutschland eines der »familienfreundlichsten Länder in Europa« sei, und betonte, dass das von ihr geführte Ministerium 11,8 Milliarden Euro »für Familien, Frauen, Männer, Kinder, für junge und ältere Menschen im Jahr 2020« vorsehe. Eben dies sei jedoch »entschieden zu wenig«, monierte die Haushaltsexpertin der Linksfraktion, Gesine Lötzsch. Die Bundestagsabgeordnete verwies zugleich auf den Umstand, dass die Bundesregierung im kommenden Jahr über 50 Milliarden Euro »für Rüstung und Militär« ausgeben wolle. Dies sei Geld, welches besser in Bildung, Gesundheitsversorgung, Armutsbekämpfung und Kinder investiert werden solle.

Auf dem Papier sind Kinderrechte nicht nur in der Bundesrepublik gesetzlich verankert. So wurde die UN-Kinderrechtskonvention bereits vor fast 30 Jahren am 20. November 1989 durch die UN-Vollversammlung verabschiedet. In der Bundesrepublik trat sie am 5. April 1992 in Kraft. Immerhin beinhaltet die Kinderrechtskonvention das Recht auf Schutz vor Gewaltanwendung, Misshandlung und Verwahrlosung, auf soziale Sicherheit, Bildung, Beteiligung und das mögliche Höchstmaß an Gesundheit. Praktisch umgesetzt sind diese Rechte jedoch oft keineswegs.

»Was wir endlich brauchen ist eine politische Offensive, die das Leben von Kindern konkret verbessert«, forderte die Linke-Politiker Susanne Schaper am Freitag gegenüber jW. Dazu müsse »natürlich Geld in die Hand genommen werden«. Konkret sprach sich die sächsische Landtagsabgeordnete dafür aus, Freizeiteinrichtungen für Kinder und Jugendliche auszubauen und Städte und Gemeinde kinderfreundlicher zu gestalten. Um die Situation für Kinder und Jugendliche zu verbessern, müsste jedoch vor allem auch die der Eltern optimiert werden. Gerade im Osten der Republik litten die Menschen unter Erwerbslosigkeit oder würden in prekären Arbeitsverhältnissen tätig sein. »Das hat natürlich ganz konkrete Auswirkung auf die Kinder«, konstatiert Schaper. Ein Schwimmbad- oder Kinobesuch sprenge da schnell die finanziellen Möglichkeiten, Kinder würden somit oft von der gesellschaftlichen Teilhabe ausgeschlossen, so die Abgeordnete weiter. Schaper hat in ihrer politischen Arbeit nicht nur die Situation der Minderjährigen in Deutschland im Blick. So reist die gelernte Krankenschwester seit Jahren regelmäßig ehrenamtlich nach Vietnam und Afrika und beteiligt sich dort an der medizinischen Versorgung von Kindern. Die Überwindung von Kinderarmut sei möglich, konstatiert sie, dafür müsse sich die Politik jedoch »endlich ihrer Verantwortung stellen« und aufhören »viel zu reden, aber nichts zu tun«, so Schaper weiter.