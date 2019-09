Hongkong: Polizei verbietet Großdemonstration

Hongkong. Die Hongkonger Polizei hat eine für Sonntag geplante Großdemonstration aus Sicherheitsgründen verboten. Auch der Berufungsantrag der Organisatoren der »Civil Human Rights Front« wurde am Freitag abgewiesen, wie der Regierungssender RTHK berichtete. Das Verbot wurde damit begründet, dass der Protest voraussichtlich erneut in Gewalt münden werde und die Organisatoren nicht in der Lage wären, dies zu verhindern. Es wurde davor gewarnt, trotzdem zu demonstrieren, was strafrechtlich verfolgt werden könne. Am Freitag war es dennoch zu verschiedenen kleineren Aktionen gekommen. (dpa/jW)