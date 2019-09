Monsanto: Gensoja weiter zugelassen

Frankfurt/Main. Gentechnisch veränderte Sojabohnen von Monsanto dürfen in der EU weiterhin in Lebensmitteln und Tierfutter verwendet werden. Der Europäische Gerichtshof in Luxemburg wies am Donnerstag eine Klage von drei NGO gegen die Zulassung einer gentechnisch veränderten Sojabohne der Bayer-Tochter zurück. Die EU-Kommission hatte den Vertrieb 2012 genehmigt. Dieser Zulassung war eine positive Stellungnahme der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) vorausgegangen. In Deutschland findet derzeit zwar kein Anbau von gentechnisch veränderten Pflanzen statt. Es gibt in der EU aber rund 60 Importzulassungen für gentechnisch veränderte Lebens- und Futtermittel. (Reuters/jW)