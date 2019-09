Berlin. Einen Tag nach seinem 32. Geburtstag wurde Marcel Nguyen am Montag für die Kunstturn-WM vom 4. bis 13. Oktober in Stuttgart nominiert. Es ist die neunte WM-Teilnahme des Routiniers aus Unterhaching. Zur Riege des Deutschen Turnerbundes gehören außerdem Nguyens Vereinskollege Lukas Dauser, der deutsche Mehrkampfmeister Andreas Toba, Nick Klessing sowie WM-Neuling Karim Rida. Cheftrainerin Ulla Koch wird das Frauenteam am Donnerstag bekanntgeben. (sid/jW)