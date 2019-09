Nantes. Als die deutschen Tischtennisspieler am Sonntag abend die Team-EM in Nantes ohne Satzverlust beendet hatten, sagte Bundestrainer Jörg Roßkopf: »Wenn wir in dieser Form zur Team-WM oder den Olympischen Spielen 2020 reisen, werden wir sicher nichts gewinnen.« Die Turniere in Busan/Südkorea und Tokio bleiben Maß aller Dinge für das Team um Timo Boll, der »mehr oder weniger aus dem Urlaub« (Roßkopf) nach Nantes gekommen war. Auch seine Kollegen Dimitrij Ovtcharov und Patrick Franziska hatten keine nennenswerte Vorbereitung absolviert. Mit Blick auf die Duelle mit China, Japan oder Südkorea sagte Franziska in Nantes: »Vielleicht haben wir eine so große Chance auf den ganz großen Coup wie noch nie.« (sid/jW)