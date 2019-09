Iranischer Tanker nicht mehr zu orten

AP Photo/Marcos Moreno Der iranische Supertanker am 18. August vor Gibraltar

Beirut. Der iranische Öltanker »Adrian Darya 1« hat offenbar vor der syrischen Küste seine Ortungssignale abgeschaltet. Das Schiff sandte sein vorläufig letztes Signal am frühen Montag abend von einer Position zwischen Zypern und Syrien, wie aus Daten des Anbieters Refinitiv am Dienstag hervorging. Es war noch unter dem Namen »Grace 1« am 4. Juli von der britischen Marine vor Gibraltar festgesetzt worden. Grund dafür war der Verdacht, unter Verstoß gegen EU-Sanktionen Öl nach Syrien zu liefern. Die Behörden gaben den Tanker am 15. August frei, nachdem sie aus Teheran Zusicherungen erhalten hatten, dass das Schiff seine 2,1 Millionen Barrel Öl nicht in Syrien löschen werde. (Reuters/jW)