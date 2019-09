Spaniens Küstenwache rettet 200 Menschen

Jesus Merida/SOPA Images via ZUMA Wire/dpa Gerettete Flüchtlinge am Montag auf einem Rettungsboot der spanischen Küstenwache im Hafen von Malaga

Malaga. Die spanische Küstenwache hat am Montag fast 200 Flüchtlinge aus dem Mittelmeer gerettet. In der Straße von Gibraltar seien 73 Menschen von drei Booten aufgenommen worden, darunter zehn Kinder, erklärte die Küstenwache. Weitere 110 Menschen seien von fünf Booten im Alboran-Meer zwischen Spanien und Marokko gerettet worden, die meisten von ihnen würden in die Hafenstadt Malaga gebracht. In diesem Jahr sind in Spanien nach Regierungsangaben bisher gut 18.000 Menschen aus Nordafrika angekommen, etwa 39 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. (Reuters/jW)