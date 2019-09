Leichenreste in Haus Stroessners gefunden

Asunción. In einer ehemaligen Wohnung des paraguayischen Exdiktators Alfredo Stroessner sind Leichenreste entdeckt worden. Hausbesetzer fanden in Ciudad del Este Knochenteile von mindestens drei Menschen in einem Gebäude, das ­Stroessner gehört hatte, wie die Zeitung Última Hora berichtete. Das Justizministerium leitete Ermittlungen ein. Während Stroessners Diktatur (1954–1989) waren nach Dokumentation der paraguayischen Wahrheitskommission 425 Menschen verschleppt und ermordet worden, deren sterbliche Überreste nie gefunden wurden. (dpa/jW)