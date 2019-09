Istanbuler CHP-Vorsitzende verurteilt

Istanbul. Die Instanbuler Vorsitzende der oppositionellen CHP ist am Freitag zu fast zehn Jahren Haft verurteilt worden. Ein Gericht befand Canan Kaftancioglu wegen Tweets unter anderem der »Terrorpropaganda« und der »Präsidentenbeleidigung« für schuldig, wie ihre Partei mitteilte. Kaftancioglu war seit Ende Juni wegen Twitter-Botschaften aus den Jahren 2012 bis 2017 der Prozess gemacht worden. Sie gilt als »rechte Hand« des neuen Istanbuler Bürgermeisters Ekrem Imamoglu. Ihre Partei warf der türkischen Regierung vor, sich mit dem Prozess an der CHP für ihren Wahlsieg in Istanbul rächen zu wollen. (AFP/jW)