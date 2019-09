Frauenprotest nach Mord in Kapstadt

Kapstadt. Unmittelbar vor dem Start der Afrikatagung des Weltwirtschaftsforums (WEF) in Kapstadt haben Hunderte Südafrikanerinnen in der Touristenmetropole gegen die grassierende Gewalt gegen Frauen im Lande demonstriert. Nach einem Bericht der Deutschen Presseagentur forderten sie unter starker Polizeipräsenz lautstark schärfere Strafen für Täter und hielten Transparente mit Aufschriften wie »Genug ist genug« in die Höhe. Auch die Enkelin von Südafrikas Freiheitshelden und erstem schwarzen Präsidenten Nelson Mandela, Ndileka, beteiligte sich am Protest. Am Wochenende war eine 19jährige Studentin der Universität Kapstadt vergewaltigt und getötet worden. Zuvor hatten weitere Morde an Frauen für Empörung gesorgt. Präsident Cyril Ramaphosa hatte die Verbrechen in einer Mitteilung als »Fleck auf unserem nationalen Gewissen« bezeichnet. (dpa/jW)