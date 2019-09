Prozess gegen Deniz Yücel in Türkei vertagt

Istanbul. Ein zweiter Prozess gegen den deutschen Welt-Reporter Deniz Yücel in der Türkei wegen »öffentlicher Beleidigung eines Staatsbediensteten« ist bis Juni 2020 vertagt worden. Das bestätigte sein Anwalt Veysel Ok am Donnerstag. Er habe beim Prozessauftakt am Vormittag gebeten, dass Yücel, der in Deutschland lebt und an der Verhandlung nicht teilnahm, seine Aussage in Berlin machen dürfe. Dem habe das Gericht stattgegeben. (dpa/jW)