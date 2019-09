Erste Kohlekraftwerke 2020 vom Netz

Berlin. Die Bundesregierung will ab dem nächsten Jahr erste Kohlekraftwerke vom Netz nehmen, heißt es im Entwurf zum Kohleausstiegsgesetz, der der Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag vorlag. Demnach werden bis 2022 dann nur noch Steinkohlekraftwerke mit einer Gesamtleistung von 15 Gigawatt am Netz sein, was etwa 30 großen Anlagen entspricht. Derzeit produzieren Steinkohlemeiler noch insgesamt 21 Gigawatt, so dass rechnerisch zwölf Großkraftwerke geschlossen werden müssen. Die Entschädigungszahlungen werden in Regierungskreisen auf deutlich unter eine Milliarde Euro beziffert. (Reuters/jW)