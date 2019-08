Inflation in Euro-Zone verharrt bei einem Prozent

Kai Pfaffenbach / Reuters

Frankfurt am Main. Die Inflation in der Euro-Zone verharrt weit entfernt von der Zielmarke der Europäischen Zentralbank (EZB). Die Verbraucherpreise zogen im August lediglich um 1,0 Prozent an, wie die europäische Statistikbehörde Eurostat am Freitag in einer ersten Schätzung mitteilte. Bereits im Juli hatte die Inflationsrate bei 1,0 Prozent gelegen – das niedrigste Niveau seit November 2016. Die meisten Volkswirte rechnen inzwischen damit, dass die EZB auf ihrer nächsten Sitzung am 12. September in Frankfurt am Main ihre Geldpolitik weiter lockern wird, um die Wirtschaft zu stützen. (Reuters/jW)