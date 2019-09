Hamburg. Die staatlichen Behörden haben die Ermittlungen gegen den Fußballprofi Bakery Jatta vom Zweitligisten Hamburger SV eingestellt. »Aus den dem Bezirksamt (Hamburg-Mitte, jW) vorliegenden Unterlagen gehen keine belastbaren Anhaltspunkte hervor, die ausländerrechtliche Maßnahmen begründen würden«, teilte die Behörde am Montag mit. Das Bezirksamt hatte seit zweieinhalb Wochen in einem Anhörungsverfahren die Identität des Gambiers geprüft. Diese soll nach einem Bericht der Sport-Bild in Zweifel stehen (siehe »Aus den Unterklassen«). (dpa/jW)