London. Investoren spekulieren vermehrt auf eine kräftige Zinssenkung durch die EZB. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Einlagensatz am 12. September vom Rat der Notenbank von derzeit minus 0,4 auf minus 0,6 Prozent gesenkt wird, wird auf 60 Prozent taxiert. Das ging am Montag aus den Kursen sogenannter Futures hervor, mit denen auf den Stand des Zinssatzes am Tag der EZB-Sitzung gewettet wird. (Reuters/jW)