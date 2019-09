Indonesien verbietet Proteste in Papua

Jakarta. Nach Protesten in der indonesischen Provinz Papua hat die Polizei »anarchistische« Demonstrationen untersagt. Demonstrationen und »öffentliche Meinungsäußerungen«, die »anarchistische Aktionen, Vandalismus oder die Verbrennung öffentlicher Einrichtungen« nach sich ziehen könnten, seien verboten, teilte die Polizei am Montag über Twitter mit. In Papua sowie in der benachbarten Provinz Westpapua demonstrieren seit zwei Wochen Tausende für mehr Autonomie sowie gegen Rassismus. (AFP/jW)