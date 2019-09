»Cum-Ex«: Zahlreiche offene Fälle

Berlin. Im Fall der »Cum-Ex«-Aktienverkaufstricks sind noch viele Anträge auf Steuererstattung in Millionenhöhe offen. Aufgrund anhaltender Ermittlungen hat das Bundeszentralamt für Steuern über 135 Anträge in Höhe von insgesamt 623 Millionen Euro noch nicht entschieden, wie aus der Antwort des Bundesfinanzministeriums auf eine kleine Anfrage der Grünen hervorgeht. Es handele sich um in Prüfung befindliche und noch nicht ausgezahlte Anträge auf Erstattung von Kapitalertragssteuer, teilte das Bundesfinanzministerium dpa mit, meldete die Agentur am Sonntag. Bei den Deals wurden rund um den Dividendenstichtag Aktien mit (»cum«) und ohne (»ex«) Ausschüttungsanspruch zwischen mehreren Beteiligten hin- und hergeschoben. Finanzämter erstatteten Kapitalertragssteuern, die gar nicht gezahlt worden waren. Der Schaden soll in die Milliarden gehen. (dpa/jW)