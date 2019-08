Zeitungsmuseum zeigt seine »Highlights«

Wadgassen. Ein bisschen Nostalgie für Printfans: Das »Deutsche Zeitungsmuseum« im saarländischen Wadgassen zeigt seine »Highlights«. Zum 15. Jahrestag seiner Gründung ist ab dem morgigen Freitag eine Sonderausstellung mit besonderen Sammlungsstücken zu sehen, die das Haus in den vergangenen Jahren neu erworben hat und die bisher noch nicht gezeigt wurden. Dazu gehört eine der ältesten Zeitungen der Welt: die Wochentliche Ordinari Zeitung, die 1629 in München erschien. Dies meldete die Nachrichtenagentur dpa am Dienstag.

Zu den Exponaten zählt den Angaben zufolge auch eine Erstausgabe der Süddeutschen Zeitung vom 6. Oktober 1945 mit mehr als 30 Unterschriften von Personen, die dem feierlichen Anlass beiwohnten. Für ihn sei das Exponat »eines der bedeutendsten für das deutsche Pressewesen der Nachkriegszeit«, sagte Museumsdirektor Roger Münch. Insgesamt 50 besondere Objekte haben die Macher zusammengestellt, ein Querschnitt durch 400 Jahre Zeitungsgeschichte. Als erste Zeitung der Welt gilt die im damaligen Straßburg publizierte Relation, die nachweislich seit 1605 erschien. (dpa/jW)