Palästinensische Polizisten in Gaza getötet

Gaza. Bei zwei Explosionen im Gazastreifen sind nach Angaben der dort regierenden Hamas drei palästinensische Polizisten ums Leben gekommen. Beide Detonationen hätten sich am Dienstag abend an Polizeistationen südwestlich der Stadt Gaza ereignet, berichteten palästinensische Medien in der Nacht zum Mittwoch.

Zunächst bekannte sich niemand zu den mutmaßlichen Anschlägen. Einwohner sagten, sie hätten zum Zeitpunkt der Explosionen eine Drohne der israelischen Armee über der Stadt Gaza bemerkt. (dpa/jW)