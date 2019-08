Gegenbesuch Putins in Ankara erwartet

Moskau. Nach der Visite des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan am Dienstag in Moskau wird ein Gegenbesuch seines russischen Amtskollegen Wladimir Putin in Ankara für Mitte September erwartet. Das meldete am Mittwoch die russische Tageszeitung Iswestija. Das Blatt zitierte zudem Franz Klinzewitsch vom Verteidigungsausschuss des Föderationsrats mit den Worten, Erdogan gehe es darum, die volle Souveränität seines Landes zu sichern. Er habe verstanden, dass die russischen Flugabwehrsysteme und Kampfjets nicht nur günstiger als ihre US-amerikanischen Gegenstücke seien, sondern diesen auch überlegen. (TASS/jW)