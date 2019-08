Kurden ziehen sich von Grenze zu Türkei zurück

Damaskus. Die kurdische Selbstverwaltung im Norden Syriens hat nach eigenen Angaben mit dem Abzug ihrer Kämpfer von der Grenze zur Türkei begonnen. Bereits am Sonnabend seien Sandbarrikaden im Grenzort Ras Al-Ain abgebaut und eine Gruppe der kurdischen Volksschutzeinheiten YPG mit schweren Waffen von dort abgezogen worden, teilte die kurdische Selbstverwaltung am Dienstag mit. Die Türkei hatte an der Grenze mit einer Militäroffensive gedroht. Das Gebiet auf syrischer Seite wird von der Kurdenmiliz YPG kontrolliert. (dpa/jW)