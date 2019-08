Mietendeckel für Seehofer zu wenig »sozial«

Berlin. Bundesinnenminister Horst Seehofer lehnt die Pläne des Landes Berlin für einen Mietendeckel ab. »Ein Mietendeckel wird die Engpässe auf den Wohnungsmärkten verschärfen«, sagte der auch für den Bereich Wohnen zuständige CSU-Politiker am Dienstag auf Anfrage der Deutschen Presseagentur. Eine solche Regelung sende »nicht nur ein falsches Signal an die Wohnungswirtschaft«, sondern schrecke auch Investoren ab. Sein Maßstab sei die soziale Marktwirtschaft, so Seehofer. Der »rot-rot-grüne« Berliner Senat will die Mieten nicht nur für fünf Jahre einfrieren, sondern möglicherweise auch teilweise senken. (dpa/jW)