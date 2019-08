Zum Schluss

Szeged. Canadier-Olympiasieger Sebastian Brendel hat zum Abschluss der Kanu-WM in Szeged seinen Titel auf der nichtolympischen 5.000-Meter-Langstrecke erfolgreich verteidigt. Er setzte sich vor Balazs Adolf (Ungarn) durch und gewann den »Marathon« zum sechsten Mal in Folge. Insgesamt war es für Brendel der zwölfte WM-Titel. Brendel hatte schon am Sonnabend Gold über die ebenfalls nichtolympischen 500 Meter gewonnen, im wichtigsten Rennen der WM ging er aber leer aus: Auf der olympischen 1.000-Meter-Strecke musste sich der Titelverteidiger mit Rang vier begnügen. (sid/jW)