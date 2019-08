Frühes Aus

Tokio. Die deutschen Judoka sind bei der WM in Japan früh ausgeschieden. Katharina Menz verlor in der Klasse bis 48 Kilogramm ihren zweiten Kampf gegen Olympiasiegerin Paula Pareto aus Argentinien. In der Klasse bis 60 Kilogramm unterlag Moritz Plafky am Sonntag in Runde drei dem WM-Dritten von 2018, Ryuju Nagayama aus Japan. Die Titelkämpfe im Mutterland des Judos gelten knapp ein Jahr vor Olympia als eine Art Generalprobe. (dpa/jW)