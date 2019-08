UNO debattiert über US-Raketentest

New York. Auf Antrag Russlands und Chinas hat der UN-Sicherheitsrat in New York am Donnerstag (Ortszeit) über den Test einer US-Mittelstreckenrakete vor wenigen Tagen debattiert. Der stellvertretende russische UN-Botschafter Dmitri Poljanski erklärte, der Abschuss der Rakete zeige, dass die USA »bereit für einen neuen Rüstungswettlauf« seien. Er rief die Länder Europas auf, Maßnahmen zu ergreifen, um die Stationierung von US-Mittelstreckenraketen auf ihren Territorien zu verhindern.

Die USA hatten rund zwei Wochen nach der Beendigung des INF-Abrüstungsvertrags nach Pentagon-Angaben eine landgestützte und konventionelle Rakete mit mehr als 500 Kilometern Reichweite abgefeuert. Der Test wäre nach den Vorgaben des INF-Vertrags verboten gewesen. Offenbar hatten die Vorbereitungen noch während der Geltung des Abkommens begonnen, was einen Vertragsverstoß darstellen würde. (AFP/Xinhua/jW)