Streik bei Ryanair in Portugal

Lissabon. Neue Streiks bei Ryanair: Die portugiesische Gewerkschaft des Kabinenpersonals hat zu einem fünftägigen Arbeitskampf bei dem irischen Billigflieger mit Beginn am Mittwoch aufgerufen, wie die portugiesische Nachrichtenagentur Lusa gestern vormittag meldete. An diesem Donnerstag und Freitag wollen zudem die irischen und britischen Piloten die Arbeit niederlegen, um ihrer Forderung nach höheren Gehältern und besseren Arbeitsbedingungen Nachdruck zu verleihen. In Irland konnte die Airline in letzter Minute die Pilotenstreiks vor Gericht stoppen. (dpa/jW)