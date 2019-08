Knapp und deutlich

Antwerpen. Die deutschen Hockeyspieler haben bei der Europameisterschaft in Antwerpen ihr zweites Gruppenspiel mit 2:3 gegen Titelverteidiger Niederlande verloren. Zum Abschluss der Gruppenphase trifft die Auswahl des Deutschen Hockeybundes (DHB) heute, 15.45 Uhr, auf Irland. Die DHB-Frauen feierten am Wochenende ihren höchsten Auftaktsieg bei einer EM. Sie setzten sich mit 13:0 gegen Belarus durch. Rebecca Grote avancierte mit vier Treffern (20./23./37./42.) zur erfolgreichsten Schützin. Die Europameister qualifizieren sich direkt für Olympia 2020 in Tokio. (sid/jW)