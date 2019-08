Inflation in Euro-Zone gesunken

Luxemburg. Die Inflation in der Euro-Zone hat sich im Juli deutlich abgeschwächt und den tiefsten Stand seit mehr als zweieinhalb Jahren erreicht. Die Inflationsrate sei von 1,3 Prozent im Vormonat auf 1,0 Prozent gesunken, teilte das Statistikamt Eurostat am Montag nach einer zweiten Schätzung mit. Damit wurde die erste Schätzung von 1,1 Prozent leicht nach unten revidiert. Damit ist die Teuerung in der Eurozone so gering wie seit November 2016 nicht mehr. (dpa/jW)