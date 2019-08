Proteste für Papuas Selbstbestimmung

Jakarta. Am Montag sind in Papua Tausende Menschen auf die Straßen gegangen, um für die Selbstbestimmung der indonesischen Provinz zu demonstrieren. Nach Gerüchten, dass ein Demonstrant am Freitag durch Einsatzkräfte ums Leben gekommen war, wurde das Gebäude der Provinzverwaltung in Manokwari in Brand gesetzt, wie Polizeichef Tito Karnavian mitteilte. Laut Aktivisten habe es rassistische Angriffe von rechten Gegendemonstranten gegeben. (dpa/jW)