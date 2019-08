Regierungskrise in Rom

Rom. In Italien kommen am heutigen Dienstag die Abgeordneten für zwei Tage aus ihrer Sommerpause zurück, um über den Misstrauensantrag gegen Regierungschef Giuseppe Conte abzustimmen. Der parteilose Premier hatte am Sonnabend zugestimmt, 28 Minderjährige der 134 von der »Open Arms« Geretteten in Lampedusa an Land zu lassen. Wie ANSA am Montag berichtete, ist ein gemeinsames Votum von »Fünf-Sterne-Bewegung«, Demokratischer Partei und Linkspartei LeU gegen den Misstrauensantrag wahrscheinlich. Danach könnte Conte bei Präsident Sergio Mattarella seinen Rücktritt einreichen, der ihn dann mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragen könnte.