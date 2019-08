Wirtschaft schrumpft im Sommer weiter

Frankfurt am Main. Die Bundesbank erwartet im dritten Quartal keine Erholung für die deutsche Wirtschaft. »Die gesamtwirtschaftliche Leistung könnte erneut leicht zurückgehen«, hieß es in dem am Montag veröffentlichten Monatsbericht der Notenbank. Nach ersten Daten des Statistischen Bundesamtes war das Bruttoinlandsprodukt im Zeitraum April bis Juni gegenüber dem ersten Quartal um 0,1 Prozent geschrumpft. Ausschlaggebend für die Schwäche ist nach Einschätzung der Notenbank der »weiter anhaltende Abschwung in der Industrie«. (dpa/jW)