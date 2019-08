Servicekräfte bei Lufthansa protestieren

Berlin. Die Beschäftigten der Lufthansa-Servicegesellschaft haben in Frankfurt/Main gegen den Verkauf der Cateringtochter protestiert, teilte die Gewerkschaft Verdi am Montag mit. Unter dem Motto: »Löschen Sie das Feuer, Carsten Spohr!« wandten sich die Mitarbeiter direkt an den Vorstandsvorsitzenden und überreichten einen Feuerlöscher und 10.000 Protestunterschriften. Anschließend ist Verdi mit dem Unternehmen in Verhandlungen getreten. Man erwarte, dass Lufthansa nur Käufer akzeptiert, die Arbeitsplätze und bestehende Sozialstandards erhalten, sagte Gewerkschaftsvorstandsmitglied Christine Behle. (jW)