Fall Epstein: »Schwere Unregelmäßigkeiten«

Elizabeth Williams/AP Der wegen des sexuellen Missbrauchs Minderjähriger angeklagte Investmentbanker Jeffrey Epstein (l.) soll am Wochenende Suizid begangen haben (Gerichtszeichnung vom 15.07.2019)

Washington. Nach dem Tod des Unternehmers Jeffrey Epstein in einem New Yorker Gefängnis hat US-Justizminister William Barr »schwere Unregelmäßigkeiten« in der Haftanstalt beklagt. Diese seien Grund für tiefe Besorgnis und verlangten eine gründliche Untersuchung, sagte Barr am Montag in New Orleans. Die Bundespolizei FBI und die interne Kontrollbehörde des Justizministeriums würden den Vorgang nun aufklären, sagte er. »Wir werden rausfinden, was passiert ist«, versprach er in einer Rede vor Polizisten. Falls angezeigt, würden die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen. Trotz Epsteins Tod werde der Fall gegen seine möglichen Komplizen weiter verfolgt werden. Er sei »entsetzt« und »verärgert« gewesen, als er erfahren habe, dass die Haftanstalt es versäumt habe, Epstein ordnungsgemäß zu sichern, so Barr. Der wegen sexuellen Missbrauchs minderjähriger Mädchen angeklagte Epstein war am Wochenende tot in seiner Zelle aufgefunden worden, ein Suizid sei wahrscheinlich, heißt es. Wie die New York Times berichtete, soll das Gefängnis in Manhattan in der Nacht vor Epsteins Tod die vorgeschriebenen Überwachungsmaßnahmen nicht eingehalten haben. (dpa/jW)