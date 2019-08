Zwangspause für Krabbenfischer endet

Büsum. Nach drei Wochen Zwangspause wollen die Krabbenfischer an der Nordseeküste am Montag wieder zu Fangreisen auslaufen. Das meldete dpa am Sonnabend. Zuvor hatten die Großhändler den Fischern wochenlang keine Krabben abgenommen. Grund waren große Fangmengen im vergangenen Herbst, die für randvolle Lager gesorgt hatten. Sinkende Preise und der Abnahmestopp ließen daraufhin die Einkommen der Fischer wegbrechen. »Das ist wahrscheinlich die größte Krise, die ich in meinem Leben mitgemacht habe«, sagte Geschäftsführer Dirk Sander von der Erzeugergemeinschaft der Deutschen Krabbenfischer (EZDK) in Cuxhaven. (dpa/jW)