Polizei erschießt Geflüchteten in Unterkunft

Stade. Im niedersächsischen Stade hat ein Polizist einen 20jährigen Bewohner in einer Unterkunft für Geflüchtete erschossen. Laut Staatsanwaltschaft waren die Beamten am Samstag abend wegen einer Auseinandersetzung in das Mehrfamilienhaus gerufen worden, wie der NDR am Sonntag berichtete. Die Polizisten, die als erste eintrafen, hätten vergeblich versucht, mit dem Mann zu reden. Als Verstärkung eintraf, habe der Mann die Beamten attackiert. Pfefferspray soll laut Staatsanwaltschaft keine Wirkung gezeigt haben. Schließlich habe ein Beamter auf den Mann geschossen. Dieser starb an den Verletzungen. Laut Sender ermittelt die Polizei Cuxhaven gegen den Schützen. (jW)