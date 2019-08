General Electric weist Vorwürfe von sich

New York. Mit scharfen Worten hat General-Electric-Chef Lawrence Culp den Vorwurf der Bilanztrickserei gekontert (siehe Meldung in jW vom 16.8.). Bei dem Bericht des Privatermittlers Harry Markopolos handle es sich »schlicht und einfach um Marktmanipulation«, sagte Culp am Donnerstag. Er enthalte falsche Angaben. Markopolos profitiere von Leerverkäufen im Zusammenhang mit dem Bericht. Die GE-Aktie verlor bis zu 15 Prozent an Wert, nachdem der Bericht veröffentlicht worden war. Der auf Enthüllungen spezialisierten Privatermittler bezichtigt GE in einer 175seitigen Studie, mögliche Verluste in einer Höhe von 38,1 Milliarden US-Dollar verschleiert und die Lage des Konzerns geschönt zu haben. Markopolos hatte einst den Milliardenbetrug des Fondsmanagers Bernard Madoff aufgedeckt. (Reuters/jW)