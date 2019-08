Polen: Neuer Sejmmarschall

Kacper Pempel/Reuters

Warschau. Das Unterhaus des polnischen Parlaments hat eine neue Vorsitzende. Die bisherige Innenministerin Elzbieta Witek wurde am Freitag von einer Mehrheit der Abgeordneten zum Sejmmarschall gewählt. Witek, Mitglied der nationalkonservativen Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS), war zuvor von Präsident Andrzej Duda von ihrem Ministeramt entbunden worden. Ihr Vorgänger, Parteikollege Marek Kuchcinski, war am Donnerstag wegen des Missbrauchs von Regierungsflugzeugen für private Zwecke zurückgetreten. Er soll auf offiziellen Flügen oft von seiner Familie sowie Parteikollegen nebst Gattinnen begleitet worden sein. In Polen wird am 13. Oktober ein neues Parlament gewählt. (dpa/jW)