Kiew. Rekordeuropameister Patrick Hausding hat es bei den Europameisterschaften der Wasserspringer in Kiew bei allen vier Starts auf das Treppchen geschafft. Er baute seine einzigartige EM-Bilanz damit auf insgesamt 33 Medaillen aus. Diesmal holte der Berliner neben Gold im Team und vom 1-Meter-Brett noch jeweils Silber vom 3-Meter-Brett und am Samstag auch im Synchronwettbewerb vom 3-Meter-Brett an der Seite von Lars Rüdiger (ebenfalls Berlin). Gold ging in diesem Fall an das überlegene russische Duo Jewgeni Kusnezow/Nikita Schleicher mit 435,69 Punkten. Hausding/Rüdiger kamen auf 398,64 Zähler. »Dass wir mit viel Reserven hier fast an unsere Bestpunktzahl springen, ist sehr positiv im Hinblick auf Tokio«, sagte Hausding, der seinen Startplatz für Olympia 2020 in Japan sicher hat. (sid/jW)