Fascho erschossen

Rom. Fabrizio »Diabolik« Piscitelli, Capo (Anführer) der faschistischen Lazio-Rom-Ul­tragruppe »Irriducibili«, ist am Mittwoch bei hellichtem Tag in einem Park in Rom durch einen gezielten Kopfschuss getötet worden. Die »Irriducibili« sorgten als führende Ultragruppe der Curva Nord im Stadio Olimpico in Rom zuletzt mit frauenfeindlichen und antisemitischen Aktionen für Schlagzeilen. Der Mord am 53jährigen Piscitelli könnte damit zu tun haben, dass dieser kürzlich ins Visier von Drogenfahndern geriet. (sid/jW)