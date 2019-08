Berlin. Uruguays Fußballstar Diego Forlán hängt die Töppen an den Nagel. Er habe Angebote bekommen und »nach Ausreden gesucht«, erklärte der 40jährige beim Fernsehsender Teledoce. »Ich kann nicht mehr mithalten.« Forlán hatte für Manchester United, Atletico Madrid und zuletzt für Kitchee SC in Hongkong gespielt. Bei der WM 2010 in Südafrika war der Uruguayer zum besten Spieler des Turniers gewählt worden. (sid/jW)