Landesregierung plant Absetzung von AfD-Mann

Magdeburg. Die Landesregierung in Sachsen-Anhalt forciert die Abberufung des AfD-Abgeordneten Daniel Roi vom Vorsitz der »Enquetekommission gegen Linksextremismus« des Landtags. Ein entsprechender Antrag der Regierungsfraktionen von CDU, SPD und Bündnis 90/Die Grünen liegt der Deutschen Presseagentur vor, wie diese am Dienstag berichtete. Der 31jährige war in die Kritik geraten, als ein zehn Jahre altes Foto publik wurde, das ihn auf einer Neonazidemonstration in Dresden zeigt. Damit der Antrag Erfolg hat, muss die Fraktion Die Linke ihn mittragen, da für die Abwahl eine Zweidrittelmehrheit erforderlich ist. Die stellvertretende Linksfraktionschefin Eva von Angern signalisierte bereits Zustimmung. (dpa/jW)