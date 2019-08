Monopol in Italiens Baubranche

Rom. Ein Monopol in der Baubranche entsteht in Italien unter dem Arbeitstitel »Progetto Italia« (Projekt Italien). Branchenführer Salini Impregilo werde mit der bisherigen Nummer zwei, Astaldi, fusioniert, berichtete die FAZ am Montag. Während Salini bisher mehr als 90 Prozent seines Umsatz im Ausland erziele, etwa mit dem Bau des neuen Panamakanals, mache Astaldi die schlechte Auftragslage im Inland zu schaffen. Italiens Bauindustrie habe nach Angaben des Branchenverbandes ANCE in den vergangenen elf Jahren 120.000 Unternehmen und 620.000 Arbeitsplätze verloren, weil die jährlichen Bauinvestitionen inzwischen um 35 Prozent niedriger lägen als 2008. (jW)