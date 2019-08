Australien will keine US-Raketen

Sydney. Die australische Regierung schließt die Stationierung neuer landgestützter US-Raketen in ihrem Land aus. Die US-Regierung habe Australien nicht darum gebeten und ziehe eine solche Aufstellung auch nicht in Erwägung, sagte Premierminister Scott Morrison am Montag nach Gesprächen mit US-Verteidigungsminister Mark Esper und US-Außenminister Michael Pompeo. Esper hatte am Sonnabend nach dem Ausstieg aus dem INF-Abrüstungsvertrag die baldige Stationierung neuer gegen China gerichteter Mittelstreckenraketen in Asien angekündigt. Wo genau die USA die Waffen aufstellen wollen, ließ er allerdings offen. (AFP/jW)