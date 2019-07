Stellenstreichungen beim Pressenhersteller Schuler

Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa Arbeiter befestigen das Bauteil einer Großpresse am Kran in einer Produktionshalle der Schuler Pressen GmbH (Erfurt, 20.2.2019)

Graz. Der österreichische Anlagenbauer Andritz streicht bei seiner deutschen Tochterfirma Schuler rund 500 Stellen. Mit dem Jobabbau hauptsächlich in der Fertigung würden die Kapazitäten an die Schwäche am internationalen Automobilmarkt angepasst, teilte das Unternehmen am Montag mit. Ein »Maßnahmenprogramm« werde mit den Beschäftigtenvertretungen in Deutschland erörtert.

Der Pressenhersteller Schuler mit Sitz in Göppingen in Baden-Württemberg beschäftigt weltweit rund 6.500 Arbeiter, davon knapp 4.200 in Deutschland. Schuler ist nach eigenen Angaben der weltweit führende Hersteller von Anlagen für die Blechumformung. Die insgesamt für die Jobkürzungen notwendigen außerordentlichen Aufwendungen betragen laut Andritz 85 Millionen Euro. (dpa/jW)