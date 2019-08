Berlin. Ironman-Weltmeister Patrick Lange hat bei den Finals in Berlin über die ­Triathlon-Sprintdistanz als 25. die vorderen Plätze deutlich verfehlt. Der 32 Jahre alte Hesse schlug sich am Sonntag zwar achtbar, am Ende kam er aber nur mit einem Rückstand von knapp anderthalb Minuten auf die Spitze ins Ziel. Deutscher Meister wurde in 54:55 Minuten Valentin Wernz aus Mengen. Nach 750 Metern Schwimmen, 21,6 Kilometern Radfahren und fünf Kilometern Laufen setzte er sich im Zielsprint vor Jonas Schomburg durch. Dritter wurde Maximilian Schwetz. (sid/jW)